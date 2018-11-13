Москва, 13 ноября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. В России с 2019 года может быть введена упрощенная система взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью видеокамер, пишет 13 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию закона «Об исполнительном производстве».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Отмечается, что сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) заводит исполнительное производство после истечения 70 дней с момента вынесения постановления.

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Согласно новой редакции, если от ГИБДД в ФСПП поступает постановление о неуплате штрафа в размере до 3 тыс. рублей, исполнительное производство возбуждаться не будет, а виновнику в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению». После этого приставы направляют в банк, в котором у нарушителя есть счет, документ о списании штрафа и исполнительного сбора в размере минимум 1 тыс. рублей.

Если в течение 20 дней долг взыскать не удается, против должника возбуждается исполнительное производство. При этом новая система взыскания коснется не только штрафов за превышение скорости, но и за езду по выделенной полосе для общественного транспорта, а также парковку под запрещающим знаком, отмечает издание.

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Напомним, ранее сообщалось, что самое большое число исполнительных производств судебных приставов по задолженностям в России приходится на постановления ГИБДД. Всего за девять месяцев текущего года на исполнении находилось более 70 млн производств на общую сумму 9 трлн рублей.

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