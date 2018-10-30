Названы самые распространенные долги в России

Москва, , 13:34 — REGNUM Самое большое число исполнительных производств судебных приставов по задолженностям в РФ приходится на постановления ГИБДД, об этом «Известиям» рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, всего за девять месяцев текущего года на исполнении находилось более 70 млн производств на общую сумму 9 трлн рублей.

При этом наибольшая сумма зафиксирована по взысканию кредитов — более 2 трлн рублей, а наибольшее количество исполнительных документов приходится на постановления ГИБДД — более 15 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2018 года жители России взяли рекордные 68,3 млрд рублей новых потребительских кредитов для покрытия старых, это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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