Знак «Шипы» на автомобилях станет необязательным — МВД РФ

Москва, , 11:07 — REGNUM Проект постановления об отмене обязательной установки знака «Шипы» на автомобилях поддержали все профильные ведомства, заявил замглавы Министерства внутренних дел России Михаил Ваничкин. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По словам Ваничкина, данный опознавательный знак уже утратил свою актуальность, поскольку на сегодняшний день тормозной путь автомобиля «в значительной мере определяется иными факторами», в частности, конструктивными особенностями, загруженностью и наличием у автомобиля электронных систем торможения и стабилизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин заявил, что требование к водителям размещать на стекле машины знак «Шипы» может стать рекомендательным.

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