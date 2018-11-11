Улан-Удэ, 11 ноября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке есть целый ряд системных преференций, которые не предусмотрены на других территориях, поэтому от вхождения в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) Бурятия ничего не теряет, а только приобретает. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов в очередной раз прокомментировал вхождение Бурятии в ДФО

В частности, к существенным преимуществам глава Бурятии отнёс налоговые льготы и упрощенную систему определения территорий опережающего развития, упрощенный механизм получения электронных виз для въезжающих туристов из 18 стран. Также это возможность введения ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на третьего ребенка до трёх лет. К безусловным плюсам Цыденов причислил и предоставление «Дальневосточного гектара».

«Подход будет очень аккуратный с дальневосточным гектаром. Сразу оговорюсь: в Центральной экологической зоне, прилегающей к Байкалу, земли не будут предоставляться. Также на особо охраняемых природных территориях — в заповедниках, заказниках, нацпарках. Не будет предоставляться и вокруг городов в радиусе 20 км», — отметил глава региона, добавив, что речь идёт об «ориентировании только на российских граждан и ни на кого более».

Прокомментировал Цыденов и появившиеся в интернете петиции против перехода Бурятии в ДФО. Как сообщили ИА REGNUM в республиканской правительстве, Алексей Цыденов подчеркнул, что, по имеющейся информации, авторы петиций — не только не жители Бурятии, но и, возможно, вообще несуществующие лица:

«В общем, фейковые люди».

По его словам, все озвученные в петициях опасения — «полная ерунда». Например, про повышение тарифа на электроэнергию:

«В республике особый тариф. Правительство нас включило в особую ценовую зону — Бурятию, Тыву и республики Северного Кавказа. Это не привязано к федеральным округам, это привязано к особенностям энергосистемы и потребления. Так что на цену электроэнергии переход в ДФО никак не влияет. От того, что мы теперь в Дальневосточном федеральном округе ничего не теряем, только приобретаем».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край переведены из состава Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного.

Жителей теперь уже бывших сибирских регионов это решение удивило. Они до сих пор обсуждают его в соцсетях. Довольны — не все. В частности, жители Бурятии беспокоятся, что у них в регионе теперь вырастут цены на продукты питания и тарифы на электроэнергию, сравнявшись с дальневосточными.

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Также звучали опасения, что в рамках «дальневосточного гектара» раздадут земли на Байкале.

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Однако власти Бурятии уверяют, что от вхождения в ДФО регион получил лишь плюсы.

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