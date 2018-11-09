В Бурятии цены на электроэнергию обещают не «равнять» с дальневосточными

Улан-Удэ, , 10:19 — REGNUM Вхождение Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) не повлияет на уровень тарифов на электроэнергию для жителей республики. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 ноября, в правительстве Бурятии.

В Республиканской службе по тарифам подчёркивают, что тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются на федеральном уровне в рамках предельных минимальных и максимальных уровней для каждого субъекта РФ, а не в разрезе федеральных округов.

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В Бурятии стоимость электроэнергии для населения на 2018 год установлена на уровне 2,752 руб/кВтч (с НДС). А базовый уровень цен на электроэнергию для регионов ДФО — 4,3 руб/кВтч (без НДС). Он устанавливается только для территориально изолированных зон оптового рынка, к которым Бурятия не относится, резюмировали власти республики.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бурятия и Забайкальский край перешли из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный.

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Однако далеко не все жители теперь уже бывших сибирских регионов довольны переходом в ДФО. О своих опасениях они активно пишут в соцсетях. В частности, жители Бурятии боятся, что цены на продукты питания и тарифы на электроэнергию теперь приблизятся к высоким дальневосточным.

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