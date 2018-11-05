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Глава Бурятии о присоединении к ДФО: «Новые возможности и перспективы»

Политика

При этом, по словам Алексея Цыденова, Бурятии «было комфортно» и в рамках Сибирского федерального округа

Глава Бурятии о присоединении к ДФО: «Новые возможности и перспективы»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Александр Цыденов

Улан-Удэ, 5 ноября 2018, 07:29 — REGNUM  Глава Бурятии Алексей Цыденов считает, что присоединение республики к Дальневосточному федеральному округу (ДФО) даст региону дополнительные стимулы для развития.

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«Данное решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы. Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества: меры поддержки и в экономической, и в социальной сферах», — заявил Алексей Цыденов.

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По его словам, речь идёт о стимулировании инвестпроектов, поддержке Фонда развития Дальнего Востока, развитии туризма, предоставлении «дальневосточного гектара» и так далее.

Цыденов также подчеркнул, что Бурятии было комфортно и в составе Сибирского федерального округа (СФО), поблагодарив при этом сибирского полпреда Сергея Меняйло «за поддержку и плодотворное сотрудничество».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 4 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов. Согласно указу, Забайкальский край и Бурятия переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

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Вхождение Бурятии и Забайкальского края в ДФО
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