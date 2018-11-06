Хабаровск, 6 ноября, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Единственный «эффект», который даст присоединение к Дальнему Востоку Бурятии и Забайкалья, по мнению эксперта ИА REGNUM кандидата технических наук, члена экспертно-аналитического совета при губернаторе Хабаровского края Олега Белозерова, — это вывоз полезных ископаемых. Он считает, что никакого улучшения качества жизни людей ожидать не стоит ни в одном из регионов.

Уголь

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«Что сделано — то сделано. Утром 5 ноября мы, дальневосточники, узнали, что наш федеральный округ стал больше, к нему присоединили Забайкалье и Бурятию. Людей, конечно, опять не спросили. А зачем? Люди — «лишние неизвестные» в этом уравнении. Остаётся понять, зачем это было сделано? Версия, что новый врио губернатора Забайкалья Александр Осипов лично попросил об этом президента, меня не устраивает — он назначен врио только 26 октября. До этого момента он занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. Если посмотреть на его биографию — управленец он неопытный, но зато преданный: что скажут, то и сделает. Зачем же присоединили — вот так, вдруг, причем по времени — когда на Дальнем Востоке была уже ночь? По моему мнению, ответ до банального прост. Давайте вспомним, сколько полезных ископаемых имеют присоединенные к ДФО территории. Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка России, 24% свинца, 37% молибдена, 27% вольфрама, 16% плавикового шпата, 15% хризотил-асбеста. Забайкалье также богато полезными ископаемыми — это оловянные и вольфрамовые руды, золото, цинк, плавиковый шпат, железные руды, серебро-свинцовые руды, бурые угли. Только полиметаллических месторождений здесь насчитывается более 500. Дальний Восток, как мы помним, и без присоединенных территорий, тоже полезными ископаемыми не обижен. Только вот на качестве жизни людей это никак не сказывается — люди бегут из региона. Ну, так какого эффекта стоит ждать от этого «скоропостижного» присоединения? Для людей — никакого», — считает член экспертно-аналитического Совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Хабаровского края при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров.

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«Чего хочет бизнес, который готов прийти в новые дальневосточные субъекты, — понять не сложно: льгот в рамках ТОСЭР, прочих дальневосточных преференций для бизнеса, которые, как известно, дают право платить налоги по очень льготной схеме. Что получат жители новых дальневосточных субъектов? «Дальневосточные гектары» — больше ничего. «Старые» дальневосточники уже убедились в «эффективности» этой программы для поднятия уровня жизни — из 188,4 млн свободных гектаров люди оформили чуть больше 45 тыс. Словом, никого не нужно обманывать. Тактика «развития» страны не меняется — вывоз за рубеж полезных ископаемых. Это все объясняет. Теперь управление всем этим процессом замкнётся на одном ДФО. Видимо, так удобнее. Возможно, и это присоединение не будет последним — Забайкальский край и Иркутская область имеют тесные связи, и с полезными ископаемыми у Иркутской области полный порядок. Можно ещё про тайгу вспомнить, которую беспощадно истребляют. Может быть, ДФО впоследствии переименуют в «Дальневосточную республику», как это было на заре XX века. Но для жителей наших регионов не поменяется ровным счётом ничего. Коренное население, если судить по поведению федеральных властей, здесь явно лишнее. Нужны только мигранты и вахтовики. Идёт целенаправленное выдавливание дальневосточников и сибиряков в центр России. И за всем этим с большим интересом наблюдает наш ближайший и могучий сосед — Китай. Корабль под названием «ДФО» имеет огромные пробоины в корпусе и едва держится на плаву, а на него «погрузили» еще более проблемные и бедные регионы. «Капитаны» мер к спасению не предпринимают, а, напротив, стремятся забрать с тонущего корабля всё, что есть ценного. При этом нас подбадривают рассказами о том, что спасение придёт уже скоро, и что даже сейчас всё не так уж и плохо. Теперь во всех прелестях «развития» Дальнего Востока смогут убедиться и жители Забайкалья и Бурятии», — добавил Олег Белозеров

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Забайкалья и Бурятии к Дальневосточному федеральному округу.

Скептически к укрупнению ДФО отнеслись не только дальневосточные, но сибирские эксперты.

Так, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов считает, что «Байкал разорвали между двумя федеральными округами»:

«В решении социально-экологических вопросов, связанных с Байкалом, взаимодействие между Иркутской областью и Бурятией оставляло желать лучшего и тогда, когда они входили в состав одного федерального округа, Теперь Байкал окажется «разорван» между двумя федеральными округами. Каким образом новый, «промежуточный» статус Байкала будет учтен в масштабном нацпроекте «Экология»? Как это повлияет на охрану озера Байкал? Сомневаюсь, что присоединение к ДФО улучшит взаимодействие чиновников в вопросах, напрямую касающихся Байкала и его жителей», — считает эколог.

Главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев считает, что ДФО после присоединения Забайкалья и Бурятии стал «малоуправляемым монстром».

При этом полпред президента в ДФО Юрий Трутнев теперь курирует колоссальную по размерам территорию, да ещё плюс Арктику. Между тем управленческий талант этого чиновника никак не проявился, по мнению дальневосточников, — отток населения из регионов ДФО растет, качество жизни ухудшается. Ни одна из острых социальных проблем с момента назначения Трутнева на должность не решена: в ДФО смертность превышает рождаемость, по-прежнему недоступна качественная медицина, не решены вопросы транспортной доступности, вопросы переселения из аварийного и ветхого жилья, вопросы строительства дорог и прочего.

Счетная палата России в очередной раз поставила жирную «двойку» многочисленным структурам господина Трутнева, отвечающим за развитие ДФО, признав госпрограмму по развитию макрорегиона провальной. Провальными были признаны и предыдущие аналогичные программы, но у этой «двойки» от СП РФ есть отличие: она поставлена не за действующую госпрограмму, а за будущую — рассчитанную на 2019−2021 годы. Как видим, ведомство, курируемое дальневосточным полпредом, фактически запланировало провал.