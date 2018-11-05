Байкал «разорвали» между двумя федеральными округами

Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM Превращение Бурятии в дальневосточный регион может негативно отразиться на ситуации с охраной озера Байкал, считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

«В решении социально-экологических вопросов, связанных с Байкалом, взаимодействие двух соседних регионов — Иркутской области и Бурятии — оставляло желать лучшего и в ту пору, когда они оба входили в состав одного федерального округа. Теперь Байкал окажется поделён (если не сказать «разорван») между двумя федеральными округами: Сибирским и Дальневосточным. Каким образом новый «промежуточный» территориальный статус Байкала будет учтён в будущем крупномасштабном нацпроекте «Экология», одним из основных направлений которого является охрана уникального сибирско-дальневосточного озера? Как дальневосточный статус Бурятии повлияет на реализацию действующей федеральной целевой программы по охране озера Байкал?» — задаётся резонными вопросами Александр Колотов.

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По сути дела, отметил собеседник ИА REGNUM, в число лиц, участвующих в процессе принятия решений по Байкалу, добавили ещё один пласт чиновников — на этот раз из дальневосточного полпредства.

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«Сомневаюсь, что это улучшит взаимодействие всех федеральных и региональных структур в вопросах, напрямую касающихся Байкала и жителей на его берегах — неважно, сибирский это теперь берег или дальневосточный», — резюмировал Александр Колотов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Забакальский край и Бурятия переданы из состава Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного (ДФО).

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Комментируя это решение, глава Бурятии Алексей Цыденов, в том числе, подчеркнул, что оно никак не повлияет на судьбу федеральных целевых программ по развитию и сохранению озера Байкал.

«То, что касается Байкала, ничего не меняется. Они (федеральные целевые программы) как были, так и остаются, мы в них как были в них, так и остаёмся», — цитирует Цыденова группа правительства Бурятии в Facebook.

Справка: озеро Байкал, включённое в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположено на территории Иркутской области (СФО) и Бурятии (теперь — ДФО). Площадь Байкальской природной территории (БПТ) составляет 386 тыс. кв. км. Длина озера — 636 км, наибольшая ширина — 79,5 км, наименьшая — 25 км. Площадь водного зеркала озера — 31 500 км2. Максимальная глубина Байкала — 1637 м. Озеро считается самым глубоким мире.

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