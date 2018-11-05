Забайкалье и Бурятия в ДФО: От перестановки слагаемых сумма не меняется

Чита, , 06:35 — REGNUM Мотивы включения Бурятии и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ непонятны, а последствия такого решения — несущественны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов.

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«От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Нужно модернизировать в целом государство и госполитику, вводить какие-то инновации, а от того, что мы просто-напросто будем перемещать регионы, особых успехов от этого не будет. Всякое действие лучше, чем бездействие, с одной стороны. Но действие ради действия — это тоже странно, — считает эксперт. — Больше всего меня интересует, как сами жители относятся к тому, что их взяли и переместили из одного региона в другой? Ну и с экономической точки зрения — будет ли от этих изменений вообще плюсы, от всех этих пертурбаций? Опять же, из-за дополнительной чехарды, которая в связи с этим будет происходить. А федеральный округ — это понятие, скажем так, эфемерное. У полпреда в ДФО Юрия Трутнева просто появится дополнительная территория, и всё. Будет, куда ездить ленточки перерезать. Особо заморачиваться ему не придётся».

Тем не менее, Андрей Данилов считает логичным распространить программы, действующие на Дальнем Востоке, в том числе и на Бурятию и Забайкалье, начиная от раздачи ДВ-гектаров. Но это, по его мнению, причины перемещений не объясняет.

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«Мы опять же говорим всё время о территориальной целостности Российской Федерации, о нерушимости границ, даже за призывы о нарушении целостности государства можно получить срок, а сама власть только тем и занимается, что сидит и перекраивает, перекраивает, перекраивает… Мотивы остаются непонятными. Даже в курсовой работе пишут цели и задачи. И в указе, наверное, тоже должны были бы объяснить, что, зачем и почему. Как в кубики играют — из одной кучки кубики перемещают в другую, но Россия от этого не поменяется. При этом исторически доказано, что чем крупнее регион, тем управлять им сложнее», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ президент России Владимир Путин подписал 4 ноября. Глава Забайкальского края Александр Осипов позитивно отнёсся к этим переменам.

«У наших территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы. Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «Дальневосточным гектаром». Край будет получать больше федеральных субсидий на авиа перелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест», — пояснил глава региона.

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