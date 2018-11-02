Москва, 2 ноября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. В Банке России с 1 ноября начал работать новый телефонный номер для обращений граждан. Звонки на новый телефонный номер 8−800−300−30−00 будут бесплатными. Он предназначен для звонков с городских и мобильных телефонов, сообщается на сайте регулятора

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Вместе с тем для звонков с городских и мобильных телефонов, а также для звонков из роуминга с 1 ноября начал работать номер 8−499−300−30−00. Отмечается, что старый телефонный номер заменен на более удобный для запоминания, чтобы облегчить гражданам процесс обращения в ЦБ с жалобами.

Регулятор гарантирует, что обратившиеся по телефонам горячей линии граждане обязательно получат ответ от специалиста Единого коммуникационного центра Центробанка РФ.

Читайте: ЦБ хочет получить полномочия по блокировке сайтов мошеннических организаций

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России намерен получить полномочия по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о мошеннических организациях. Также регулятор предлагает усилить свою роль в выявлении и пресечении незаконных финансовых операций, осуществляемых с использованием кибератак.

А также: Банк России поставил рекорд по золоту

ЦБ РФ не наблюдает влияния возможных санкций на динамику вкладов