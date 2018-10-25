Владивосток, 25 октября, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Депутаты думы Владивостока сняли с повестки дня вопрос о начале формирования конкурсной комиссии на замещение вакантной должности главы администрации столицы Приморья. Город остаётся без мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир КОБЗАРЬ Владивосток

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После отставки главы Владивостока Виталия Веркеенко 11 октября, депутаты должны были запустить процедуру избрания градоначальника на конкурсной основе 16 октября. Но не сделали этого, так как фракция КПРФ в знак протеста покинула заседание — кворума для рассмотрения вопроса о начале формирования конкурсной комиссии на замещение вакантной должности главы администрации столицы Приморья не было.

Вновь депутаты должны были рассмотреть этот вопрос 25 октября. Но уже по инициативе депутата от «Единой России» Розы Чемерис вопрос из повестки дня был исключён. Выяснилось, что прокуратурой выявлены нарушения в положении конкурса.

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Таким образом, Владивосток продолжает оставаться без мэра. И судя по всему, безвластие в столице Приморья продлится до тех пор, пока либо депутаты не приведут в порядок нормативную базу по проведению выборов на конкурсной основе, либо не будут внесены поправки, предложенные врио губернатора Олегом Кожемяко. Он уже внёс в Законодательное собрание края проект изменений избирательного кодекса, которые позволяют муниципалитетам самостоятельно определиться — назначать глав по конкурсу или избирать путём прямых всенародных выборов.

«Выборы всегда должны быть, население должно выбирать человека и в городе, и в крае. Почему, если в крае они есть, то в муниципалитетах их нет? Пускай народ сам определяется и сам несёт ответственность за свой выбор», — сказал Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым мэром Владивостока, избранным на конкурсной основе, в декабре 2017 года стал Виталий Веркеенко. В должности он не проработал и года. Веркеенко добровольно сложил полномочия.

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации… С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко», — написал глава города на своей странице в Facebook.

«Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из инстаграма, который мне принесла пресс-служба. Весьма странное решение, и я никогда подобных вещей не встречал», — прокомментировал отставку Веркеенко Кожемяко.

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В 2017 году на конкурс по замещению вакантной должности главы администрации Владивостока заявки подали 60 кандидатов, из них комиссия допустила к первому этапу 56 человек. К финалу осталось два претендента. Депутаты поддержали кандидатуру Виталия Веркеенко.

В настоящее время, после отставки Веркеенко, обязанности главы города исполняет первый заместитель Сергей Шерстюк.

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