Мэр Владивостока объяснил причины своего ухода с поста

Владивосток, , 14:07 — REGNUM Мэр города Владивостока Виталий Веркеенко рассказал, почему решил покинуть занимаемый пост. По словам градоначальника, заявление об уходе с должности он написал «по собственному желанию».

«Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации… С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко», — написал глава города на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/photo.php

Градоначальник также добавил, что сегодня. 2 октября, уже передал заявление об отставке в городскую думу.

«До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию», — добавил Веркеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Владивостока Виталий Веркеенко был избран депутатами гордумы в декабре 2017 года. За его кандидатуру парламентарии проголосовали единогласно.