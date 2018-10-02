Врио губернатора Приморья удивился отставке мэра Владивостока

Владивосток, , 14:53 — REGNUM Временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко удивило заявление мэра Владивостока Виталия Веркеенко об отставке. В официальном комментарии временный глава региона заявил, что «такие вещи так не делаются», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из инстаграма, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях ни на селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного коммунального хозяйства, дорог. Было выступление Виталия Васильевича, просьба поддержать те решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города. Сегодня было назначено совещание на вечер именно по дорогам в городе, которые необходимо сделать в ближайший месяц, оставшийся до начала зимы. Идет подготовка к отопительному сезону, включению города и подготовки к зиме. Весьма странное решение и я никогда подобных вещей не встречал», — прокомментировал Кожемяко.

Врио губернатора Приморского края пояснил, что с он не успел еще познакомиться близко с Веркеенко и планировал сделать это в ближайшее время.

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«У меня абсолютно ровное отношение к главе города, я ещё толком не успел познакомиться и планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с ним главные задачи. Посмотреть с ним, как работают, чем живёт город, чем можно помочь. Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти, краевого уровня такие вещи так не делаются», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 2 октября, мэр Владивостока Виталий Веркеенко на своих официальных страницах в соцсетях написал о том, что подал в Думу Владивостока заявление о добровольной отставке. Веркеенко стал первым главой столицы Приморья, который был назначен на должность по конкурсной системе. За его кандидатуру в декабре 2017 года депутаты Думы проголосовали единогласно.