«Тараканьи бега не мой спорт» — экс-мэр Владивостока объяснил причину ухода

Владивосток, , 13:05 — REGNUM Внезапно покинувший свой пост мэр Владивостока Виталий Веркеенко объяснил причину ухода. По его мнению, в сложившейся ситуации кризиса доверия к власти невозможно выполнить обещания, данные людям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Безусловно, мне это решение далось совсем не просто, но в сложившейся ситуации у меня нет ни права, ни желания подводить и обманывать жителей, да и не умею я этого. Я вижу и чувствую кризис доверия к власти, для того, чтобы его преодолеть, важно выполнять обещания, данные людям. Но в сложившейся системе это, к сожалению, невозможно. В ней заложена программная ошибка, в отношениях между муниципалитетом, краем и федеральной властью. Сейчас ежегодные поступления налогов во Владивостоке составляют 56 млрд рублей, но в городском бюджете остаётся всего 6 млрд. Ещё 6 поступают в виде субсидий и субвенций, и это инструмент подчинения и манипуляций. Несправедливо.

Владивостоку, чтобы развиваться и подтверждать звание Тихоокеанской столицы России, нужен статус города федерального значения. Он этого действительно достоин. Можно сколько угодно говорить о восточном векторе развития государства, но это неосуществимо, пока не изменится сама система. Я знаю, как изменить эту ситуацию, но я не играю в чужие игры и не бегаю по чужим кривым коридорам. «Тараканьи бега» — не мой спорт.

Я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, что правоохранительные органы должны работать на местах, а не ждать звонка из Москвы, а чиновники должны любить свой город, а не деньги.

Пока, к сожалению, город не готов к изменениям, слишком много у этого «заинтересантов». В политике есть негласное правило договариваться с элитами, но это противоречит интересам города. Они либо помогают его развивать и действуют в интересах жителей, либо нет. А если нет, то какие могут быть договоренности?

Я готов жертвовать многим ради города, я могу быть самураем, но точно не буду Доном Кихотом. Я думаю, что я успел сделать главное — изменить идеологию работы администрации, изменить отношение к Владивостоку и, возможно, немного изменить отношение жителей к власти и к своему городу. Спасибо людям за доверие и поддержку, которой так не хватало», — привело слова политика ИА Дейта

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года мэр Владивостока Виталий Веркеенко в своём «Инстаграм» сообщил, что подал заявление об оставлении поста градоначальника по собственному желанию. Столь скоропостижному решению, да еще и объявленному через соцсеть, удивился врио губернатора Олег Кожемяко, сообщивший, что еще за день до события ни о чем подобном и речи не шло. Кожемяко предложил Веркеенко остаться и работать. Но экс-мэр Владивостока предложение не принял. Комментируя ситуацию, Олег Кожемяко сказал, что людям, которые бросают город накануне зимы, не место в его команде.

Виталий Веркеенко был назначен мэром Владивостока решением конкурсной комиссии гордумы в декабре 2017 года.