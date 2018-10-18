Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. В Керчи увеличилось число погибших в результате взрыва в политехническом колледже. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 человек. Ранее сообщалось о 19 погибших.

Glava.rk.gov.ru На месте трагедии. Керчь

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В Крыму озвучили список пострадавших в Керчи

По информации городской администрации, взрыв унёс жизни 15 студентов, шести из которых не исполнилось и 18 лет. Также в результате инцидента погибли пять преподавателей. Как уточнил заместитель главы керченской администрации Дилявер Мельгазиев, слова которого цитирует РИА Новости, тела всех погибших опознаны.

В минздраве Крыма ИА REGNUM сообщили, что 17 октября были госпитализированы 39 человек, из них шесть пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё восемь — в тяжёлом.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на политехнический колледж в Керчи было совершено 17 октября. Студентов и преподавателей расстреливали, а затем прогремел взрыв. В результате погибли 19 человек, еще почти 40 человек были ранены. Подозреваемым в совершении преступления следствие считает 18-летнего студента колледжа.