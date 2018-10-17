НАК: во время взрыва в Керчи погибли 17 человек

Симферополь, , 15:50 — REGNUM Национальный антитеррористический комитет уточнил число погибших в теракте в Керчи. По уточненным данным, на 15:30 при взрыве в политехническом колледже погибли 17 человек, сообщили ИА REGNUM в информационном центре НАК.

В настоящее время специалистами-взрывотехниками определяется мощность взрывного устройства, характер поражающих элементов и способы приведения его в действие.

Кроме того, устанавливается возможная причастность к преступлению одного из студентов по фамилии Росляков. Его тело было обнаружено в одном из помещений колледжа. По данным НАК, он покончил с собой.

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Ранее минздрав Крыма сообщал о 18 погибших. В больницах находятся также 32 раненых. В Минобороны сообщили, что по распоряжению главы ведомства Сергея Шойгу 24 бригады лучших медиков готовы оказать помочь пострадавшим в результате взрыва. Также подготовлены к оперативному приёму, размещению и оказанию необходимой медицинской помощи раненым военные госпитали Минобороны России в Феодосии, Симферополе и Севастополе.

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Напомним, взрыв самодельного взрывного устройства произошел 17 октября в здании политехнического колледжа в Керчи. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Теракт».

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