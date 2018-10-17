В Крыму озвучили список пострадавших в Керчи

Керчь, Крым, , 21:15 — REGNUM 33 пострадавших, фамилии которых известны, остаются в медучреждениях Крыма после взрыва в колледже в Керчи. Список был озвучен на заседании оперативного штаба 17 октября. Данные десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, уточняются.

Пострадавшие находятся в пяти больницах в Керчи и Симферополе. Судя по тому, что в списке немало просто фамилий, без имени и отчества, многие из пострадавших пока не могут рассказать о себе.

Еще 13 пострадавших получили помощь медиков, но отказались от госпитализации и покинули медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел днем 17 октября. В результате погибли 19 человек, более 40 — пострадали. Известно, что, по последним данным, 10 находятся в тяжелом состоянии. По информации следователей, предполагаемый организатор взрыва покончил с собой — это 18-летний студент колледжа. В домах его родных уже провели следственные действия.

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