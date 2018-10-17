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Тела погибших в Керчи вывозят в морг

Происшествия

До этого тела оставались на месте трагедии

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 21:33 — REGNUM  Тела погибших в результате атаки на политехнический колледж в Керчи вывозят в морг с места ЧП. Об этом 17 октября сообщили в оперативном штабе, созданном для расследования причин трагедии. Тела всех погибших будут доставлять в городской морг Керчи.

«Сейчас будем вывозить тела погибших. Родственников мы обеспечим полностью транспортировкой до морга на опознание или в больницу, кому надо. Если родственникам надо куда-то поехать или оказать медицинскую помощь, то обращайтесь, мы эту помощь тоже окажем», — цитирует представителя штаба Крыминформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 человек стали жертвами нападения на колледж в Керчи, около 40 человек остаются в больницах, десять — в тяжелом состоянии. Студент Владислав Росляков, которого следствие считает подозреваемым в совершении атаки, найден мертвым в здании колледжа. В Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур.

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Отметим, что до последнего времени тела погибших оставались на месте происшествия для завершения следственных действий.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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