Москва, 12 октября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Вслед за земельным участком, на котором проходят съёмки скандального реалити-шоу «Дом-2», у его собственника ООО «ЕТК-Инвест» будет изъят и ещё один объект недвижимости. Соответствующий указ издал департамент городского имущества Москвы.

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Как следует из опубликованного 12 октября на сайте столичной мэрии документа, нежилое строение площадью 72 кв. м изымается «для государственных нужд». Уточняется, что на этом месте в новой Москве будет построена дорога Марьино — Саларьево.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета 2018 года власти Москвы уведомили владельца участка, на котором снимается скандальное телешоу «Дом-2», о принудительном изъятии земли. По ней, по планам столичной мэрии, должна пройти автомобильная дорога Марьино — Саларьево. Речь идёт об участке около посёлка Летова Роща в ТиНАО.

Как сообщил позднее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, новый участок для съёмок реалити-шоу «Дом-2» будет находиться по соседству со старым, с собственником этот вопрос согласован. Переезд съёмочной площадки завершится до конца 2018 года.