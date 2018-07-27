«Молитвы услышаны»: соцсети о сносе площадки «Дома-2»

Москва, , 15:36 — REGNUM На месте съемочной площадки скандального реалити-шоу «Дом-2» пройдет автомобильная дорога из Саларьево в Марьино. Решение московских властей снести площадку вызвало бурный отклик в социальных сетях.

Многих пользователей обрадовала эта новость. Они отмечают, что таким образом столичная мэрия принесет пользу не только благоустройству города, но и «благоустройству телевидения». При этом в соцсетях считают, что снести площадку «Дома-2» нужно было уже давно.

«Наши молитвы услышаны!» — пишет Юлия К.

Некоторые пользователи с юмором предложили московским властям не просто снести площадку, но и «пригласить священника и пять поливалок со святой водой».

«Вот я думаю, это нехорошая идея. На проклятом месте нельзя прокладывать дорогу, будут постоянные аварии», — заметил Андрей П.

Пользователи отмечают, что своим решением мэр Москвы Сергей Собянин расположил к себе многих жителей города. Они признались, что отдадут свой голос на предстоящих выборах главы столицы именно за него. При этом соцсети считают, что решением снести площадку «Дома-2» Собянин хочет не только остаться на своей должности, но и «войти в историю».

«Вот это ход, вот это пиар! Нафиг все эти парки, благотворительные концерты и Кольки Соболевы», — пишет Talking Vassal.

Лишь немногие пользователи отметили, что рано радоваться, ведь речи о закрытии проекта не идёт. Они вспомнили, что место, на котором сейчас находится «Поляна» — уже вторая площадка «Дома-2». Поэтому не исключено, что организаторы шоу найдут другой участок для съёмок реалити.

«Ну, значит, перенесут это дно на другое место. Че вы как дети. Собянин же не сказал, что он закрывает вещание «Дома-2», — заметила Mrs. D.

Ранее сообщалось, что столичная мэрия уведомила фирму «ЕТК-Инвест» (владельца участка, где идут съемки реалити-шоу «Дом-2») об изъятии земли. Участок находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. Согласно проекту московских властей, на его территории должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино. По словам чиновников, других строений рядом с участком проект строительства трассы не затронет. После оценки ущерба фирме «ЕТК-Инвест» предложат денежную компенсацию либо другой земельный участок.

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