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Съемки реалити-шоу «Дом-2» перенесут на соседний участок

Общество

Далеко переселяться не придется

Москва, 31 июля 2018, 08:03 — REGNUM  Новый участок для съемок реалити-шоу «Дом-2» будет находиться по соседству со старым, с собственником этот вопрос согласован, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка», — цитирует агентство «Москва» чиновника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Москвы намерены построить автотрассу Марьино — Саларьево, чтобы местные жители могли пользоваться ближайшими станциями метро «Саларьево» и «Филатов луг», а также автодорогами Московский — Сосенки и Солнцево — Бутово — Видное. Поэтому собственника участка, на котором проводятся съемки «Дома-2», уведомили о принудительном изъятии земли.

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