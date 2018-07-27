Съёмочную площадку «Дома-2» в Москве приговорили к сносу

Москва, , 07:38 — REGNUM Съёмочную площадку реалити-шоу «Дома-2» под условным названием «Поляна» в Новой Москве пустят под снос. Как оказалось, власти столицы намерены построить на этом месте дорогу из Саларьево до деревни Марьино на юго-востоке Москвы. Проект планировки уже давно утверждён, владельца участка — фирму «ЕТК-Инвест» — об изъятии участка чиновники уведомили. Переговоры с этой фирмой московская мэрия ведёт не первый день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерия Шкурова.

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Уточняется, что участок, который подлежит изъятию, располагается около поселка Летова Роща в ТиНАО, при этом жилых домов проект строительства дороги не затронет. Чиновник добавил, что после оценки ущерба собственнику предложат либо денежную компенсацию, либо другой земельный участок.

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Добавим, что в обустройство съёмочной площадки шоу, которая занимает 2,9 га, было вложено около $50 млн. «Поляна» переехала на территорию между КП «Летова Роща» и СНТ «Филатов Луг» с апреля 2014 года. Ранее она располагалась в деревне Лобаново Московской области.

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