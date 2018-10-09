В Евросоюзе Россию назвали проблемой: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Брюссель обеспокоен выборами в парламент Латвии из-за России;
- Как Литва будет блокировать электроэнергию с БелАЭС;
- Власти Испании выступили за начало сексуального образования в шесть лет;
- Кудрин считает, что Россия может вылететь из «мировой технологической революции»;
- Минфин планирует развивать экономику за счёт трат граждан.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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