Правительство Испании выступило за начало сексуального образования в 6 лет

Мадрид, , 17:13 — REGNUM Испанское правительство во главе с Педро Санчесом работает над законом о комплексной защите несовершеннолетних от насилия. Базой для него должен стать проект, который три десятка экспертов разработали при участии психологов, педиатров, юристов и общественных организаций, в том числе ЛГБТ, сообщает сегодня, 8 октября, издание El Mundo.

Один из наиболее громких пунктов проекта — то, что все учебные заведения страны должны предоставить детям «комплексное сексуальное образование» с учетом их возраста и «уровня зрелости». Соответствующий предмет должен научить несовершеннолетних выстраивать «эмоциональные и сексуальные отношения, безопасные и свободные от насилия». Он будет сопровождать школьников на протяжении всего базового периода обучения — с 6 до 16 лет.

Испанские эксперты считают, что таким образом дети лучше узнают свое тело, поймут, где проходят границы их личности, и привыкнут уважать представителей «различных сексуальных ориентаций» («гомосексуальной, транссексуальной и интерсексуальной», указано в документе). Таким образом, случаев насилия станет меньше, а выявлять их будет проще, уверены в правительстве Испании.

Проект вводит и другие меры по защите несовершеннолетних. Например, любые государственные службы и физические лица, ставшие свидетелями «признаков насилия» в отношении детей, теперь будут обязаны вмешаться либо сообщить обо всем представителям государственной власти.

Если сам несовершеннолетний заявил о случае насилия, в том числе «буллинга» (т. е. травли в школе) или преследований в интернете, образовательные учреждения и центры защиты должны начать действовать незамедлительно. Особые меры будут приняты, чтобы воспрепятствовать утечке подробностей, затрагивающих «интимную сферу и репутацию».

Проект также запрещает «любой тип насилия, физического, эмоционального и психологического, в дисциплинарных целях». Если родители и учителя подвергают детей таким наказаниям, это считается «ситуацией риска». К «ситуациям риска» относятся также «хронический конфликт» между родителями несовершеннолетнего и неприятием ребенком своей половой идентичности. В этом случае местная администрация должна попытаться улучшить обстановку в семье. Более тяжелый случай — «ситуация беспомощности» (когда ребенок брошен, не получает пищи, подвергается жестокому обращению или сексуальному использованию). Тогда меры должны быть приняты в течение трех месяцев.

В проекте прописано и ужесточение наказаний для совершивших преступления против несовершеннолетних, в том числе родителей, похитивших своего ребенка (им грозит до 4 лет тюрьмы). Сексуальные преступления против детей будут наказываться по всей строгости закона, пока жертве не исполнится 50 лет. Наконец, предполагается создание 431 суда по таким делам — по одному на каждый судебный округ.

По данным неправительственной организации Save the Children, два года назад в Испании было зарегистрировано 37 495 случаев преступлений против несовершеннолетних. 4061 из них был связан с плохим обращением в семье, 4056 — с сексуальным использованием. В 2018 году число испанских детей, умерших от насилия, достигло 18. Пять из них были, предположительно, убиты родителями.