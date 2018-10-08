Минфин намерен развивать экономику за счет трат граждан на страхование

Москва, , 13:26 — REGNUM Для роста уровня инвестиций в российской экономике правительство подготовило пакет мер, призванный увеличить объём сбережений за счёт стимулирования добровольного страхования и пенсионных накоплений граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета.

«Здесь и стимулирование к увеличению добровольного страхования жизни граждан и имущества граждан, а с другой — развитие добровольных пенсионных накоплений граждан. Это выгодно и самим людям, которые будут откладывать на пенсию и будут иметь более высокий уровень пенсионного обеспечения, и выгодно экономике, потому что средства будут работать и будут обеспечены гарантийными механизмами, которые созданы и создаются в этой части», — заявил Силуанов.

Эти инициативы лежат в рамках мер на «увеличение уровня сбережений в экономике и конвертацию их в реальные инвестиции», уточнил министр.