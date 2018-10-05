Абакан, 5 октября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Хакасия вот уже которую неделю привлекает к себе внимание сибирских и федеральных журналистов, политаналитиков и общественности. В регионе, где не сумели с первого раза избрать губернатора, продолжается непростой выборный процесс. Второй тур губернаторских выборов не раз переносился, а полномочия Виктора Зимина, управлявшего регионом с 2009 года, истекли. Как известно, чтобы «присмотреть» за республикой, в Хакасию отправили Михаила Развожаева. 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы региона, подчеркнув, что одна из задач Развожаева — помочь «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

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Новый руководитель прибыл в регион 4 октября и в этот же день собрал хакасских министров на совещание. На нём вскрылись требующие оперативного решения проблемы и с прохождением отопительного сезона, и с уборочной кампанией. Развожаев также анонсировал поездки по районам, которые он начнёт с понедельника, 8 октября.

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Между тем в связи с затянувшейся паузой на выборах главы Хакасии политологи продолжают выдвигать версии о возможном дальнейшем развитии событий.

В частности, политолог Сергей Комарицын (Красноярск) считает, что Развожаева всё-таки отправили в регион «с перспективой».

«В то, что Михаил Развожаев приехал в Хакасию на месяц — верится слабо. Что он успеет сделать за месяц? Я думаю, его отправили в регион с перспективой. Поэтому самый вероятный сценарий в Хакасии — приморский, он предполагает, что процедура выборов будет запущена заново в течение трёх месяцев. Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снимется с выборов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов останется в бюллетене один и не наберёт необходимых для избрания голосов (более 50%). По моему мнению, это и есть сценарий, который прорабатывается властями», — отметил он.

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«Хакасия стала предметом переговоров на различных уровнях, туда совсем недавно приезжал президент РФ Владимир Путин, так что он информирован о происходящем. Что касается коммунистов, они стоят перед выбором. Они могут пойти на сделку с федеральной властью, как это происходило перед единым днём голосования (в ряде регионов коммунисты не стали выставлять своих кандидатов в губернаторы и поддержали действующих руководителей территорий — прим. ИА REGNUM ), но тогда понесут серьёзные имиджевые потери. Либо, скорее всего, ситуацию доведут до того варианта, когда Коновалов останется в бюллетене один и ему надо будет набрать более 50% голосов, что крайне маловероятно. И, как ни странно, для коммунистов это тоже самый хороший выход, потому что имиджевых потерь в таком случае для них практически не будет («не набрал и не набрал, что ж теперь»), зато процедура выборов запустится заново».

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Сергей Комарицын напомнил, что второй тур выборов главы Хакасии перенесён на 21 октября.

«Я прогнозирую, что Мяхар снимется с выборов, особенно если ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. И в итоге этот вопрос решится так, как планируют власти», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

По мнению депутата Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баира Цыренова, в настоящее время перед властями «стоит задача максимально затянуть решение вопроса со вторым туром выборов в Хакасии»:

«Этим и объясняются постепенные последовательные снятия с выборов соперников Валентина Коновалова. Сначала снимается один кандидат, дело практически доходит до голосования, снимается второй кандидат. Сейчас ситуацию затягивают, но, по моему мнению, снимется и третий кандидат. Цель — безальтернативные выборы. Власти рассчитывают, что Коновалов не сможет набрать необходимого для избрания количества голосов. Наверняка, будет и соответствующее информационное сопровождение: «выборы без альтернативы», «выборы без выборов» и так далее. В любом случае, это попытка властей сохранить хорошую мину при плохой игре».

Бурятский коммунист также прокомментировал назначение врио главы Хакасии.

«Что касается назначения врио главы Хакасии Михаила Развожаева, власть не может оставлять вакуум. Если ставится задача не допустить избрания кандидата-коммуниста, то населению должны предложить альтернативу. И вполне возможно, что Развожаев приехал в Хакасию с перспективой остаться и принять участие в новых выборах. С другой стороны, это может быть действительно временный кандидат с другой задачей. Но задача, на мой взгляд, опять же, провести выборы в таком русле, как это будет нужно властям», — резюмировал Баир Цыренов.

Однако существует и иное мнение. В частности, как подчеркнула ранее вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, не стоит думать, что Развожаев пойдёт на выборы в Хакасии.

«Некоторые люди всё перепутали и думают, что Михаил Развожаев пойдет на выборы в Хакасии. Это не так, и так не может быть, это не получится у него чисто юридически. И потом, президент высказался совершенно определенно, сказав, что отправляет Михаила Развожаева на месяц в Хакасию, чтобы он взял под контроль несколько расшатанную ситуацию в регионе и обеспечил проведение чистых и честных выборов», — отметила Федорова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября 2018 года. В них приняли участие единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий глава Хакасии — прим. ИА REGNUM ), кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%, Филягин — 11,23%, Мяхар — 6,61%.

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Так как кандидаты, занявшие первые два места, набрали каждый менее 50% голосов, 23 сентября они должны были встретиться во втором туре губернаторских выборов. Однако 21 сентября Зимин с выборов снялся.

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В борьбу вступил справоросс Андрей Филягин, как кандидат, занявший третье место. Второй тур должен был состояться 7 октября. В соцсетях тут же начали шутить про «подарок Путину на день рождения». Как известно, у президента РФ день рождения как раз 7 октября. Однако и Филягин снялся со второго тура незадолго до планируемого повторного голосования.

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Второй тур вновь перенесли. Теперь уже на 21 октября. Бороться за губернаторское кресло с Коноваловым должен кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар. Но в регионе существует мнение, что и он в итоге снимется с выборов. Тогда имя Коновалова останется в бюллетене единственным и для избрания ему надо будет заручиться поддержкой более 50% избирателей. Если ему не удастся набрать более 50% голосов, будут объявлены новые выборы.

Между тем депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин убеждён, что в Хакасии происходит «процесс искусственного затягивания выборов».

«В социальных сетях даже появилось такое народное творчество: Шел 2035 год… Каждый житель Хакасии уже успел побывать соперником товарища Коновалова на выборах главы Хакасии. И каждый снимал в последнюю неделю свою кандидатуру. Смешно, но в то же время грустно… Мы надеемся, что власти прекратят дискредитировать нашу избирательную систему и дадут, наконец, народу Хакасии сделать свой выбор», — написал он на своей странице в соцсети.