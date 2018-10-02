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Андрей Филягин отказался от участия в выборах главы Хакасии

Политика

Кандидат от «Справедливой России» снял свою кандидатуру

Абакан, 2 октября 2018, 18:15 — REGNUM  Кандидат на пост главы Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру, сообщил 2 октября журналистам руководитель избирательного штаба.

Напомним, ранее кандидат Андрей Филягин не явился на теледебаты, назначенные на 9:00 2 октября, не известив о причинах своего поступка.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Хакасии назначены на 7 октября. Это должен был быть уже второй тур выборов, но теперь его перенесут.

Когда именно будет избран глава региона, ясности нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в главы Хакасии не явился на дебаты

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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