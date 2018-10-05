Казань, 5 октября, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Обанкроченный год назад «Татфондбанк» усложнил финансовое состояние оператора инвестиционного проекта в Казани, докредитовать который до отзыва лицензии он не смог, и стройка в итоге остановилась. На сегодня ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» находится в предбанкротном состоянии и судом рассматривается иск о признании его несостоятельным. Тем временем ТФБ в рамках дела о собственном банкротстве расторг с ООО сделку стоимостью свыше 1,719 млрд рублей, которые компании предстоит вернуть банку. Решение Арбитражного суда Татарии еще может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, для реализации проекта по строительству завода, выпускающего синтетические моющие средства, в 2010 году было создано одноимённое ООО, выступившее оператором. В проекте приняли участие крупный холдинг АО «Нэфис Косметикс» и «Татфондбанк». На проект был согласован кредит от ТФБ в объеме 3,903 млрд рублей. Фактически было выплачено около 3,4 млрд рублей, так как в марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле его признали банкротом. Оставшихся 0,5 млрд рублей оператору и не хватило на достройку завода. Другие банки не заинтересовались недостроем и необходимую сумму на завершение проекта не дали. При этом ООО, которое так и не начало свою деятельность в силу отсутствия мощностей, ежемесячно должно было уплачивать ТФБ по уже выданному кредиту крупные суммы — около 40 млн рублей. Финансовое положение ООО ухудшалось день ото дня. К слову, в конце августа 2018 года ТФБ уже взыскивал с компании почти 40 млн рублей долгов по кредиту.

Стройка остановилась на уровне готовности 70%. А 21 июня 2018 года в суд поступил иск с требованием признать ООО банкротом, слушания по делу начнутся 8 ноября 2018 года, список кредиторов в этом деле пополнил и сам ТФБ. Помимо этого, ещё в июне 2017 года решением суда в кредитный договор были внесены изменения, которые обязывают ООО последний платеж по возврату кредита внести не позднее 29 июля 2025 года.

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В конце июля 2018 года АО «Нэфис Косметикс» получило исполнительный лист на взыскание с ООО свыше 927,5 млн рублей.

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А в конце сентября 2018 года конкурсный управляющий ТФБ оспорил сделку купли-продажи акций АО «Земельная корпорация «Лидер», аффилированного с бывшим главой банка Робертом Мусиным. Акции в количестве 22 906 650 штук банк приобрел у ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» 2 декабря 2016 года, выплатив 1719 406 950 рублей. То есть сделка была заключена примерно за две недели до ввода временной администрации в ТФБ. А с учетом, что ЦБ РФ еще 24 ноября 2016 года письмом сообщил «о невозможности самостоятельного восстановления финансовой устойчивости» ТФБ, то на тот момент банк уже испытывал финансовые сложности. В рамках иска об оспаривании сделки была назначена экспертиза, которая пришла к выводу, что на момент сделки реальная рыночная стоимость акций была существенно ниже — всего 175 175 000 рублей.

Суд решил — взыскать с ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» в пользу ПАО «Татфондбанк» 1 719 406 950 рублей, восстановить право требования ООО к ПАО обыкновенных акций АО «Земельная корпорация Лидер» номиналом 10 рублей в количестве 22 906 650 штук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Земельная корпорация «Лидер», в котором Роберт Мусин был акционером, является банкротом. АО прославилось приобретением крупного земельного массива в нацпарке «Нижняя Кама», который постепенно возвращают на баланс РФ.

Сам ТФБ является банкротом, и на начало августа 2018 года его долги превышают 158 млрд рублей, а бывший глава банка проходит фигурантом ряда уголовных дел.

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