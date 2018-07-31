«Татфондбанк» банкротит завод-недострой, который не смог докредитовать

Казань, , 06:18 — REGNUM Оператор инвестиционного проекта в Казани, финансирование которого не успел до конца осуществить «лопнувший» «Татфондбанк», что в итоге и привело к остановке строительства, обратился в Арбитражный суд Татарии с иском о собственном банкротстве. В этот же день аналогичные иски к ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» подали ТФБ и аудиторская компания из Москвы. Все три иска к производству пока не приняты, даты заседаний не назначены, но в суде уже есть два иска о несостоятельности, которые начнут рассматривать 31 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, за счёт кредитных средств, которые должен был выделить «Татфондбанк» в объёме более 3,9 млрд рублей, и участия АО «Нэфикс Косметикс» из Казани в столице Татарии планировалось построить завод по производству синтетических моющих средств. Под него восемь лет назад создали одноимённое ООО, но до конца профинансировать стройку ТФБ не смог — обанкротился и остался без лицензии. Всего было выделено по кредиту 3,4 млрд рублей, оставшихся 0,5 млрд рублей не хватило для завершения работ, и на уровне 70% готовности стройка остановилась. При этом компания иной деятельности не вела, а платить проценты за уже выданный кредит было необходимо, платежи составляли около 40 млн рублей в месяц. Попытки гендиректора и владельца ООО Юрия Ляшенко найти других инвесторов успехом не увенчались.

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В середине июня 2018 года владелец ООО принял решение о его ликвидации, а в конце июня 2018 года в Арбитражный суд РТ поступил первый иск с требованием признать банкротом оператора инвестиционного проекта. Спустя неделю к истцу — компании из Твери — присоединилась ещё одна с тем же регионом «прописки». На сегодня оба иска не рассмотрены. Заседание назначено на 31 августа 2018 года.

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27 июля 2018 года в Арбитражный суд республики поступило сразу три иска с требованием признать ООО банкротом. Первый из них подала сама компания, заявив долги, которые не может выплатить, в размере 4 347 851 рубля. Вторым истцом является ООО «Аудиторская компания ФКН» из Москвы с суммой претензий 365 100 рублей. Последний истец — конкурсный управляющий заёмщика ПАО «Татфондбанк», который предъявил полный размер остатка долга по кредиту — 3 628 029 431,41 рубля.

Напомним, на сегодня ТФБ является банкротом, его долги перед более чем 18,2 тыс. кредиторами превышают 156 млрд рублей. Продолжается расследование уголовных дел о мошенничестве с имуществом банка.