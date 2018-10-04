Как из «Татфондбанка» увели 21 млрд: детали уголовного дела экс-банкира

Казань, , 11:58 — REGNUM Почти в 14 раз вырастут долги бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина в рамках дела о его личном банкротстве, если суд удовлетворит ходатайство ТФБ о взыскании свыше 21,5 млрд рублей. Еще 60 млн рублей к долговым обязательствам бывшего банкира пытается добавить компания «МР Аналитика», в которой ему принадлежит 100% доли. Это третья фирма, претендующая на вступление в реестр кредиторов, которая полностью принадлежит экс-банкиру, но при этом утверждает, что тот взял у неё в долг крупную сумму. ИА REGNUM проанализировало, за что конкурсный управляющий ТФБ насчитал такую сумму ущерба, сопоставимую с седьмой частью всех долгов самого «Татфондбанка» перед его 18 тыс. кредиторов.

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Напомним, Роберт Мусин по иску конкурсного управляющего ТФБ с середины июля 2018 года является банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. К тому моменту долги, предъявленные ему кредиторами, составляли около 1,5 млрд рублей. Помимо этого, экс-банкир проходит фигурантом уголовных дел по событиям, предшествовавшим отзыву лицензии и банкротству ТФБ весной 2017 года, и находится под домашним арестом. Ущерб лишь по части эпизодов превышает 50 млрд рублей.

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По трём эпизодам банк, признанный постановлением следователя гражданским истцом, и пытается взыскать ущерб, который был причинён ему экс-главой. Общая сумма заявленных претензий — 21 507 357 985,78 рубля, это часть ущерба по делам о хищении средств банка и злоупотреблению полномочиями.

13 декабря 2016 года, то есть за два дня до ввода временной администрации ЦБ РФ, между ТФБ, который тогда возглавлял Роберт Мусин, и ООО «МИГ» был заключен договор уступки прав требования, дающий ООО право потребовать у пяти компаний по 32 договорам кредитования 2 713 556 060,46 рубля. Кредиты были обеспечены договорами поручительства, договорами залога движимого, недвижимого имущества.

В тот же день между этими же участниками был подписан договор купли-продажи ценных бумаг (облигаций), по которому ООО должно было передать, а банк оплатить их в размере 2 713 555 226,88 рубля. Третья сделка, заключенная также 13 декабря 2016 года, — соглашение о зачете однородных встречных требований. По нему банк зачёл компании «МИГ» сумму по первому договору, а ООО «МИГ» зачло банку взамен требование по второму договору.

В этот же день ООО передало ПАО «Бинбанк» право требования по заключённому с ТФБ первому договору. Цена сделки была той же — свыше 2,7 млрд рублей. И тому же ПАО компания «МИГ» продала облигации ТФБ, что фигурировали во второй сделке. Сумма была той же, что и в договоре с казанским банком.

Итак, в результате всех этих манипуляций произошла мена прав ТФБ по кредитным договорам, обеспеченным имуществом, на облигации ТФБ.

«При этом облигаций не было, так как ПАО «Татфондбанк» объявило технический дефолт и долговые обязательства банка к оплате не принимались с 08.12.2016 года», — отмечается в заявлении.

Это привело к тому, что были выведены обеспечения по кредитам, ранее выданным ООО «Сувар Отель», ООО «Автомакияж», ООО «Тандем-Д», ООО «Сувар Девелопмент», чьими учредителями являлись две первые упомянутые компании, и ООО «Краснодар Девелопмент» — «дочке» ООО «Сувар Девелопмент». На сегодня большинство из них находятся в стадии банкротства или уже признаны банкротами. Ущерб по этому эпизоду оценили свыше 2,713 млрд рублей.

Второй эпизод касался хищения под видом выдачи кредитов компаниям, что входят в ГК DOMO. При этом суммы выдавались значительные, а компании имели признаки «технических», то есть условно классифицированных Банком России как компании, связанные с оптовой и розничной реализацией электроники и бытовой техники. В списке — 17 компаний, включая фигурирующую в ряде исков ТФБ — ООО «Новая электроника», которую банк еще год назад потребовал обанкротить за кредитный долг в размере 1,5 млрд рублей.

В материалах дела уточняется, что все компании, кроме одной, не имели ни собственных складов, ни транспорта для перевозки товаров.

«Бумажный оборот товара и объём кредитования указанной группы заемщиков многократно превышал возможности реальной реализации товара», — отмечается в заявлении и уточняется, что «операции по кредитованию участников группы компаний DOMO обладают признаками незаконных финансовых операций, основной целью которых является вывод активов из ПАО «Татфондбанк».

По этому эпизоду ущерб составил 18 660 102 758,91 рубля.

Последний вменяемый эпизод касался фирмы, аффилированной с Робертом Мусиным, — ООО «Аида и Д». Заявитель считает, что бывший банкир в период с 1 по 19 декабря 2014 года дал указание подконтрольному лицу получить в ТФБ кредит на 100 млн рублей и перечислить указанную сумму Мусину.

В итоге ТФБ заключил с ООО кредитный договор на сумму 133,7 млн рублей «без залога и поручительства». По нему компании были перечислены два транша — на 40 и 60 млн рублей. Эти деньги позднее были перечислены на счет ООО «Новая нефтехимия» — акционера ТФБ, аффилированного с Робертом Мусиным. В качестве основания переводов были указаны — договор выпуска векселей и оплата по договору процентного займа. Управляющий ТФБ считает, что сделки покупки векселей и займа «носили формальный характер и не несли какой-либо существенной прибыли для обеих компаний, а были направлены, в связи с незаконным решением Мусина Р. Р, на сокрытие умысла по хищению денежных средств банка».

Позднее деньги ушли на счета банкира, и он распорядился ими по собственному усмотрению. Конкурсный управляющий ТФБ уточнил, что сам Роберт Мусин «признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и гражданский иск, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке».

Добавим, в деле о банкротстве Роберта Мусина есть ряд интересных моментов. В частности, в период действия мер по реструктуризации задолженности он заключил со своей супругой брачный договор, поделив имущество. Его пытаются оспорить ТФБ и ООО «Аида и Д», слушания назначены на 15 ноября 2018 года. Также кредиторы пытаются обжаловать договор дарения дорогостоящих апартаментов, ранее принадлежащих Роберту Мусину, но переданных родственникам в дар. Площадь квартиры в Казани превышает 520 кв. м, это ходатайство суд должен рассмотреть 9 ноября 2018 года.

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Ещё один интересный факт — три компании, которые были созданы Робертом Мусиным и где он по сей день остается владельцем 100% доли, подали ходатайства о вступлении в банкротное дело в качестве кредиторов. Все они в качестве обоснования предъявили договоры денежного займа от 2016 года на общую сумму более 175 млн рублей. Последним ходатайство подало ООО «МР Аналитика». Сумма требований — 60 104 967 рублей 52 копейки, проистекающих из договоров процентного денежного займа от 23.11.2016 года № 231 116/А и от 26.10.2016 года № 26/10.

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