«Татфондбанк» лопнул – стройка встала: в деле заговорили о фальсификации

Казань, , 14:19 — REGNUM Интересные подробности выяснились в деле неудавшегося инвестиционного проекта — строительстве завода по производству синтетических моющих средств, юрлицо которого находится в стадии ликвидации, а сам объект так и остался недостроен из-за нехватки средств. Кредитовавший его «Татфондбанк» разорился и не смог до конца прокредитовать стройку. При рассмотрении иска АО «Казанский маслоэкстракционный завод», выступившего поручителем по кредиту этого юрлица, к обанкроченному «Татфондбанку» об оспаривании договоров ипотеки, залоге оборудования и транспорта, поднят вопрос о фальсификации некоторых доказательств. Заявление об этом сделал ТФБ. На слушаниях 19 июля 2018 года истец должен опровергнуть эти обвинения, после чего Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы АО на решение суда первой инстанции, отказавшегося расторгнуть договоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» было создано в 2010 году в Казани с основным видом деятельности — производство парфюмерных и косметических средств. ООО анонсировало строительство уникального завода для России. В проекте участвовало старейшее предприятие Татарии — АО «Нэфис Косметикс», в состав которого входит и АО «Казанский маслоэкстракционный завод». «Татфондбанк», на тот момент еще не банкрот, должен был прокредитовать завод на 3,903 млрд рублей, но фактически сумма была выплачена в объёме 3,4 млрд рублей. На сайте фонда развития промышленности, созданного по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ, данный проект заявлен со стоимостью 4,9 млрд рублей. Планировалось, что за счёт него будет создано 201 рабочее место, а объём будущих налоговых поступлений составит 5,8 млрд рублей. Средства фондом не выделялись, и кредит от ТФБ также не был выплачен до конца — в марте 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. К июлю 2018 года его долги перед более 18 тыс. кредиторами превысили 156 млрд рублей. Не до кредитов, со своими бы долгами рассчитаться.

Ещё в августе 2017 года гендиректор недостроенного завода и единственный участник ООО Юрий Ляшенко на брифинге сообщал, что с рядом банков идут переговоры о предоставлении кредита, но многие из них не готовы финансировать уже начатый проект. Объект остановился на готовности 70%. А уже с 15 июня 2018 года в ЕГРЮЛ появилась запись, что ООО находится в стадии ликвидации. 3 июля 2018 года ТФБ заявил о намерениях подать иск о банкротстве предприятия, хотя 21 июня 2018 года такой иск уже подала компания из Твери, и он до конца не рассмотрен. Иск оставлен без движения до 23 июля 2018 года из-за недочётов.

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А пока АО «Казанский маслоэкстракционный завод» пытается обжаловать договоры ипотеки, залога своего оборудования и транспорта, которыми поручился по долгам инвестиционного проекта. На этот шаг АО пошло, так как входит в группу «Нэфис Косметикс», участвовавшую в реализации проекта. Дело тянется уже год, в конце июля 2017 года компании было отказано в удовлетворении требований о признании недействительным договора об ипотеке от 13.09.2016 года, договора о залоге оборудования и залоге транспорта.

«Банком выдано 3 400 000 000 рублей. В выдаче 503 000 000 рублей было отказано, путем направления ответчиком уведомления о том, что он отказывается от исполнения кредитного договора на основании ст. 189.39 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве). Ссылаясь на положения ст. 178 Гражданского кодекса РФ истец утверждает, что на момент заключения кредитного договора и обеспечительных сделок ответчик имел стабильную убыточную деятельность, истец же заблуждаясь и полагая, что кредитование состоится в полном объеме, рассчитывал на завершение строительства завода и вводе его в эксплуатацию. Экономическая обоснованность заключения с банком договоров ипотеки, залога оборудования и залога транспорта состояла в запуске завода с целью увеличения в разы объемов производства и реализации стирального порошка производителем которого является АО «Нэфис косметикс», — отмечается в материалах дела.

В документах также уточняется, что «на момент заключения кредитного договора ответчик знал о невозможности исполнения своих обязательств в полном объеме, о риске недофинансирования инвестиционного проекта по строительству Завода по производству синтетических моющих средств, однако имел заинтересованность в улучшении финансовых показателей и кредитных рейтингов, во вложении в кредиты не связанных лиц, с реальным обеспечением, долгосрочной и высокой доходностью».

Суд в результате притязания АО отклонил, но истец попытался решение обжаловать. В феврале 2018 года была рассмотрена первая жалоба, и истец предоставил к материалам дела заключение ООО «Республиканское Экспертное Общество «Защита», из которого следовало, что «стоимость невыполненных работ, недопоставленного оборудования, необходимых для ввода в эксплуатацию завода по производству синтетических моющих средств составила 503 000 000 рублей». Это перевесило чашу весов на сторону истца и вторая инстанция удовлетворила жалобу, дело направили в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение. Повторное рассмотрение до сих пор не состоялось, в качестве дополнительного доказательства истцом в дело было направлено заключение доктора юридических наук Константина Скловского от 25.01.2018 года и ещё ряд документов. В ходе судебных слушаний представитель «Татфондбанка» заявил «о фальсификации отчета компании «Энерджи Консалтинг» и о фальсификации заключения д. ю. н. Скловского К. И. от 25.01.2018 года».

Истец отказался убрать из дела данные оспариваемые доказательства, и до 19 июля 2018 года дело снова было отложено для сбора сторонами доказательств своей позиции. О результатах рассмотрения дела пока ничего неизвестно.