Из структур «Татфондбанка» – на баланс страны: нацпарку вернули 745 га

Елабуга, Татария, , 04:14 — REGNUM Арбитражный суд Татарии вернул на баланс Российской Федерации ещё пять земельных участков, которые в 2011 году были проданы районными властями организации, аффилированной с экс-председателем правления обанкроченного год назад «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Последним решением были возвращены массивы в Елабужском районе общей площадью свыше 745,12 га, по которым дело было выделено в отдельное производство. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд до конца октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, история началась в 2011 году, когда по результатам тендеров, объявленных властями Елабужского района Татарии, было продано несколько крупных земельных участков. Покупателем стало АО «Земельная корпорация «Лидер», аффилированное с тогда еще действующим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, который был акционером АО. Администрация национального парка «Нижняя Кама» спустя несколько лет посчитала, что у властей района не было полномочий реализовывать с торгов земли, так как они являются частью нацпарка, а значит ограничены в обороте и принадлежат государству. Серия судов по возвращению земель на баланс государства прошла в 2017 году. Большую часть массива удалось вернуть, так как суд признал, что «земельные участки национальных парков находятся в федеральной собственности».

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В конце сентября 2018 года суд вынес решение — «признать право собственности Российской Федерации на земельные участки с кадастровыми номерами: 16:18:140 401:3053, 16:18:000000:1231, 16:18:140 401:3052, 16:18:140 401:3049, 16:18:140 401:3047, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район». Полное решение суда пока не изготовлено и сам вердикт в силу еще не вступил, может быть обжалован.

По данным публичной кадастровой карты, участки с такими номерами расположены в г. Елабуга, относятся к землям сельскохозяйственного назначения и предназначены для сельскохозяйственного производства. Площадь участков в целом составляет свыше 745,12 га, а кадастровая стоимость варьируется от 42 506,88 до 12 282 151,68 рубля.

Сам покупатель — АО «Земельная корпорация «Лидер» на сегодня объявлен банкротом и находится под конкурсным производством. Среди основных кредиторов компании — конкурсный управляющий ТФБ, а сам Роберт Мусин проходит фигурантом уголовного дела по событиям предшествующим банкротству банка. Долги корпорации перед ТФБ, где было получено несколько кредитов, превышают 8 млрд рублей. 16 октября 2018 года пройдёт собрание кредиторов АО, на котором в числе прочего будет решаться вопрос определения порядка и сроков продажи незалогового имущества должника.

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