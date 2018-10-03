Москва, 3 октября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В России на расселение аварийного жилья из федерального бюджета планируется направить 432 млрд. Уровень софинансирования федерального и регионального бюджетов составит 86% и 14% соответственно. Об этом 3 октября глава Минстроя РФ Владимир Якушев, сообщается на сайте министерства.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом

В 2019 году заработает новая федеральная программа расселения аварийного жилья. Сейчас разрабатываются дополнительные механизмы, которые станут частью программы по расселению аварийного жилья. Все предложения по этому вопросу необходимо внести на парламентскую сессию весной 2019 года.

Путин пообещал, что программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Якушев пояснил, что переселение граждан планируется провести в несколько этапов. На первом Минстрой планирует запустить программу на основании механизмов расселения. Он напомнил, что с начала действия программы (с 2008 года) расселено 15,8 млн. кв. метров аварийного жилищного фонда, жилищные условия улучшили более 1 млн 025 тысяч человек. Объем финансирования программы составил 578 млрд. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , 2 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства по поводу переселения граждан из аварийного жилья. Согласно Указу президента РФ от 7 мая 2018 года, главная цель — обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

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