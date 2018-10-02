Путин проведёт совещание с членами правительства РФ

Москва, , 07:24 — REGNUM Сегодня, 2 октября, президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства Российской федерации. На заседании будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, сообщается на сайте Кремля.

При этом главной темой заседания правительства будет создание постоянно действующего механизма по переселению граждан из ветхого или аварийного жилья. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России предстоит расселить 9,5 млн кв. метров непригодного жилья.Подробнее: Правительство намерено расселить 9,5 млн метров непригодного жилья

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал основные направления деятельности правительства РФ до 2024 года. По его словам, это фундаментальный документ, который определяет на ближайшие годы работу правительства РФ и будет влиять на жизнь страны.

Читайте также: Медведев назвал основные направления работы правительства до 2024 года