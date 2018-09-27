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Правительство намерено расселить 9,5 млн метров непригодного жилья

Общество

И будет оздоравливать рынок жилищного строительства

Москва, 27 сентября 2018, 15:10 — REGNUM  В России предстоит расселить 9,5 млн кв. метров непригодного жилья, заявил 27 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Нужно продолжить работу над тем, чтобы ипотека была более доступной. Во-вторых, со следующего года мы восстанавливаем масштабную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. В планах расселить 9,5 млн кв. метров непригодного жилья, и под эти цели мы закладываем значительное финансирование. В ближайшие три года 106 млрд рублей из федерального бюджета и 19 млрд из региональных бюджетов. Также необходимо продолжить оздоравливать рынок жилищного строительства. Для этого с 1 июля следующего года мы переходим от привлечения денег напрямую к проектному финансированию. Это значит, что оценивать риски застройщиков будут профессиональные участники рынка, т. е. банки. И в-четвертых нужно и дальше сокращать административные барьеры за счет перевода многих процедур для застройщиков в электронный вид», — сказал он.

Глава правительства напомнил задачу — «улучшение жилищных условий более 5 миллионов семей ежегодно к 2024 году».

Медведев добавил, что нормальные условия жизни невозможны без качественных жилищно-коммунальных услуг:

«Здесь мы продолжим совершенствовать систему управления многоквартирными домами, программу капитального ремонта. Нужно привлекать инвестиции и решать проблемы этой важной отрасли».

Как сообщало ИА REGNUM, в планах правительства также развитие городской среды.

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Ликвидация ветхого жилья
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