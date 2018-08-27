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Путин пообещал, что программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Общество

Такое заявление глава государства сделал во время рабочей поездки в Кемерово

Путин пообещал, что программа расселения аварийного жилья будет продолжена
Исаак Левитан. Ветхий дворик. Плёс. 1888-1890

Кемерово, 27 августа 2018, 15:56 — REGNUM  Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, об этом заявил президент страны Владимир Путин во время рабочей поездки в Кемеровскую область сегодня, 27 августа.

«Кемерово — это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, всё-таки расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать», — пообещал глава государства во время встречи с рабочими угольного разреза «Черниговский», сообщает телеканал «Россия 24».

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Так Владимир Путин отреагировал на жалобу рабочего о том, что при расселении ветхих домов власти не смогли выделить квартиры двум семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 27 августа, находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. Ранее глава государства посетил Кузбасс 27 марта, спустя два дня после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

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Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
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