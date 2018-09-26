Украина направилась в Донбасс, главу Кубы пригласили в Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Украина направила колонну военной техники в Донбасс;
- Встретится ли Путин с главой Кубы?
- Абэ высказался о значении мирного договора с Россией;
- Север Сахалина остался без льготных авиабилетов на материк;
- Рубль в ожидании решения ФРС США.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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