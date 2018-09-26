Абэ рассказал о значении мирного договора с Россией

Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Российско-японский мирный договор укрепит мир и процветание в Северо-Восточной Азии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

«Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная Азия получит еще более прочный краеугольный камень для своего мира и процветания», — отметил Абэ.

По словам главы японского правительства, с президентом России Владимиром Путиным по вопросу мирного договора состоялось 22 встречи. В скором будущем пройдут очередные переговоры, чтобы «сдвинуть с места проблему».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса на конец второй декады сентября, трое из четырех граждан Японии против инициативы Путина по мирному договору («без предварительных условий»). 75% японцев полагают, что сначала нужно разрешить спор с Москвой по Курилам и лишь затем подписывать мирный договор.

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