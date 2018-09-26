Лавров ответил на вопрос о встрече главы Кубы с Путиным

Нью-Йорк, США, , 06:02 — REGNUM Приглашение посетить Россию было направлено главе Кубы Мигелю Диас-Канелю, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отвечая на вопрос об оценке итогов встречи с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом, Лавров сказал, что между Гаваной и Москвой «тесные и теплые дружеские отношения».

По поводу встречи российского президента Владимира Путина и Диас-Канеля Лавров сказал следующее:

«У него есть приглашение посетить Россию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Лавров встретился с кубинским коллегой и обсудил с ним планы по двусторонним отношениям и международные вопросы.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом