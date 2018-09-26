ЛНР: Украина направила в Донбасс колонну военной техники

Луганск, , 00:01 — REGNUM Новую военную технику разместила Украина в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 25 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, в населенный пункт Рубежное прибыла целая колонна техники: шесть 100-мм МТ-12 «Рапира», шесть 122-мм гаубиц Д-30, четыре МТЛБ, около 20 грузовиков. После разгрузки колонна направилась в населенный пункт Золотое к 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Напомним, украинские войска продолжают нарушать Минские соглашения в Донбассе. Договоренности обязывают стороны прекратить ведение огня и развести силы на линии фронта, но Украина отказывается выполнять подписанные соглашения.