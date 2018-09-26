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ЛНР: Украина направила в Донбасс колонну военной техники

Происшествия

Около 20 грузовиков, шесть гаубиц, четыре МТЛБ

ЛНР: Украина направила в Донбасс колонну военной техники
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Гаубица Д-30 ВСУ

Луганск, 26 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Новую военную технику разместила Украина в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 25 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, в населенный пункт Рубежное прибыла целая колонна техники: шесть 100-мм МТ-12 «Рапира», шесть 122-мм гаубиц Д-30, четыре МТЛБ, около 20 грузовиков. После разгрузки колонна направилась в населенный пункт Золотое к 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Напомним, украинские войска продолжают нарушать Минские соглашения в Донбассе. Договоренности обязывают стороны прекратить ведение огня и развести силы на линии фронта, но Украина отказывается выполнять подписанные соглашения.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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