Москва, 25 сентября, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Израильские истребители F-16 оставались рядом с российским самолётом-разведчиком Ил-20 до момента крушения. Это доказывают данные, полученные с радиолокационной станции системы С-400 на авиабазе Хмеймим. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

U.S. Air Force Истребитель F-16 ВВС Израиля

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По его словам, С-400, технические возможности которой позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории, зафиксировал полёт ракеты сирийского комплекса С-200, запущенной по израильскому F-16 17 сентября. При этом Конашенков отметил, что отчётливо видно, как ракета системы ПВО Сирии приближается к израильскому истребителю, а затем резко меняет направление полёта и идёт на Ил-20.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими системами ПВО 17 сентября. В результате погибли 15 российских военных. Всю вину за случившееся Минобороны России полностью возложило на Израиль. В российском военном ведомстве заявили, что F-16 «спрятался» за российский самолёт. Кроме того, Израиль заблаговременно не оповестил Россию о планах нанести удары по объектам сирийской Латакии.

В свою очередь Израиль опроверг свою причастность к трагедии. Израильские военные заявили, что к моменту крушения российского воздушного судна они уже покинули воздушное пространство Сирии.