Детали гибели Ил-20: самолет «подставили» под удар, выманив в опасный район

Москва, , 21:31 — REGNUM Обнародованные российским Минобороны данные о гибели Ил-20 в Сирии свидетельствуют о целом ряде провокаций со стороны Израиля, приведших к гибели российского самолета, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Напомним, 24 сентября официальный представитель Минобороны РФ представил на брифинге посекундные данные об обстановке в районе гибели Ил-20.

Первым «странным» действием израильских военных стало уведомление российских коллег за минуту до удара. Согласно представленным данным, уведомление было сделано в 21:39. Второй странностью является то, что израильская сторона сообщила о намерении нанести воздушный удар по северной части сирийской территории, тогда как в действительности были атакованы объекты в провинции Латакия в западной части Сирии. Удар по Латакии был произведен в 21:40, то есть через минуту после уведомления.

Проще говоря, уведомление было не только несвоевременным, но и лживым.

Из-за недостоверного содержания этого сообщения работавший над северной частью Сирии самолет-разведчик Ил-20 был из этого района, где ВВС Израиля «запланировали» свой удар, отозван. Ил-20 пошел на юг, чтобы приземлиться на авиабазе в Латакии. Во время его ухода с севера Сирии в Латакии разорвались первые израильские бомбы и ракеты, а сирийская система ПВО работала в боевом режиме.

В момент возвращения Ил-20 из района патрулирования в воздушное пространство Латакии четыре истребителя ВВС Израиля уже ушли в международное воздушное пространство в 70 км от сирийского побережья, гарантируя себе неприкосновенность.

При этом израильские самолеты ставили помехи для дезориентации локаторов сирийской системы ПВО.

В момент, когда российский Ил-20 пошел на запад, заходя на посадку, один из истребителей ВВС Израиля, прикрываясь им, снова пошел в сторону сирийского побережья. Сирийские зенитчики не могли расценить этот маневр иначе, чем повторную атаку, поэтому произвели пуск ракет. В условиях помех, поставленных израильскими самолетами, идентификация целей была сильно затруднена.

Таким образом, всё это сильно похоже на многоступенчатую провокацию. Проще говоря, сбитый Ил-20 не оказался бы в опасном районе вообще, если бы военные Израиля не передали российской стороне сообщение с ложным указанием района воздушного удара.

Кроме того, к моменту захода Ил-20 на посадку израильские самолеты уже нанесли свой авиаудар. Повторный заход одного из них в зону действия сирийской ПВО выглядит более чем странно», — считает Сергей Кузьмичев.

Данные, представленные Минобороны РФ, порождают новые вопросы к сторонам, причастным к этой трагедии, в которой погибли 15 российских военнослужащих.

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