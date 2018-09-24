В Кремле назвали вынужденным решение поставить Сирии С-300

Москва, , 14:08 — REGNUM Действия израильских военных вынуждают Россию принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военных в Сирии, заявил 24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение Москвы поставить в Сирию зенитно-ракетный комплекс С-300.

«Безусловно, по информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских лётчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношения», — заявил Песков.

Он добавив, что такие действия вынуждают Россию принимать дополнительные эффективные меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии, поэтому было принято решение, которое ранее озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что действия РФ в ответ на инцидент с самолетом Ил-20 защитят российских военнослужащих и «охладят горячие головы» тех, кто угрожает России в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября летчики двух истребителей ВВС Израиля использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО. В результате Ил-20 был сбит, погибли 15 российских военнослужащих.