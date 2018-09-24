Минобороны РФ представило новые доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

Москва, , 20:47 — REGNUM Министерство обороны России представило новые данные о гибели Ил-20 в Сирии, прямо доказывающие виновность в этой трагедии ВВС Израиля и их руководства.

Данные были представлены 24 сентября на брифинге официальным представителем российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Данные взяты из систем боевого управления ПВО российской авиабазы Хмеймим и позволяют посекундно отслеживать действия всех участников ситуации, приведшей к гибели Ил-20.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — подчеркнул Конашенков на брифинге.

Обнародованные российскими военными данные полностью опровергают заявления военного ведомства Израиля о непричастности к этой трагедии.

Напомним, израильские власти и военные утверждают, что российский самолет-разведчик был сбит из-за неадекватных действий персонала сирийской системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам расследования этого инцидента Россия приняла решение резко усилить технические возможности ПВО Сирии, поставить Дамаску ЗРК С-300 и осуществлять радиоэлектронное подавление систем навигации и связи любых иностранных самолетов, пытающихся атаковать территорию Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль намерен координировать свои военные операции с Россией

Читайте развитие сюжета: Детали гибели Ил-20: самолет «подставили» под удар, выманив в опасный район