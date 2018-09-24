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Минобороны РФ представило новые доказательства вины Израиля в гибели Ил-20

Политика

Вина за трагедию Ил-20 и гибель 15 российских военнослужащих целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности

Минобороны РФ представило новые доказательства вины Израиля в гибели Ил-20
Иллюстрация: Mil.ru
Игорь Конашенков

Москва, 24 сентября 2018, 20:47 — REGNUM  Министерство обороны России представило новые данные о гибели Ил-20 в Сирии, прямо доказывающие виновность в этой трагедии ВВС Израиля и их руководства.

Данные были представлены 24 сентября на брифинге официальным представителем российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Данные взяты из систем боевого управления ПВО российской авиабазы Хмеймим и позволяют посекундно отслеживать действия всех участников ситуации, приведшей к гибели Ил-20.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — подчеркнул Конашенков на брифинге.

Обнародованные российскими военными данные полностью опровергают заявления военного ведомства Израиля о непричастности к этой трагедии.

Напомним, израильские власти и военные утверждают, что российский самолет-разведчик был сбит из-за неадекватных действий персонала сирийской системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам расследования этого инцидента Россия приняла решение резко усилить технические возможности ПВО Сирии, поставить Дамаску ЗРК С-300 и осуществлять радиоэлектронное подавление систем навигации и связи любых иностранных самолетов, пытающихся атаковать территорию Сирии.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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