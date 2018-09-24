Москва, 24 сентября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. После крушения российского военного самолёта в Сирии Россия может поставить в арабскую республику систему противовоздушной обороны С-300. Такая вероятность не исключена.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

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Это станет одной из ответных мер в отношении Израиля, о которых ранее предупреждал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что «ответные действия будут направлены прежде всего на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии».

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«Де-факто воздушное пространство Сирии будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО, но и весьма эффективной модификацией «трехсотки», — говорит высокопоставленный военный чиновник, слова которого приводит «Коммерсантъ».

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Израиль опасается «обрезания крыльев» после инцидента с Ил-20

Как сообщало ИА REGNUM, российский Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО во время атаки Израиля по объектам на территории Сирии. При этом, по данным Минобороны РФ, истребители F-16 Израиля прикрывались российским воздушным судном. Кроме того, Израиль заранее не предупреждал российских военных об ударах по Сирии. В результате погибли 15 военнослужащих. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полной ответственности Израиля за произошедшую трагедию.

При этом израильская стороны свою причастность отрицает и заявляет, что «деконфликтный механизм был задействован в релевантное время».