Израиль опасается «обрезания крыльев» после инцидента с Ил-20

Тель-Авив, Израиль, , 08:02 — REGNUM Тель-Авив опасается, что применение Россией ответных мер в связи с инцидентом с Ил-20 в Сирии, может привести к «обрезанию крыльев» и ограничению полетной зоны ВВС Израиля на сирийской территории, сообщает 23 сентября израильское издание Haaretz.

По сообщению издания, Тель-Авив рассчитывает, что Россия лишь закроет небо на неделю и в дальнейшем не запретит летать возле своих баз на севере САР, так как это закроет доступ самолетам Израиля к зоне севернее Дамаска.

Также Израиль опасается, что закрытие неба для израильских ВВС может привести к созданию безопасных зон для армии Сирии и «Хезболлы», а также даст возможность Тегерану для укрепления позиций в данном регионе.

Кроме этого, Haaretz приводит слова министра обороны Израиля Авигдора Либермана, заявившего, что переговоры с российским высокопоставленными должностными лицами, проведенные им и премьер-министром Израиля Бенеамином Нетаньяху, а также визит главы израильских ВВС в Москву, показывают, что отношения между двумя странами — хорошие. Также, по его мнению, это демонстрирует, что Израиль после трагедии с Ил-20 испытывает неловкость, даже если «он стал её косвенным виновником».

Отметим, как ранее сообщило Минобороны России, 17 сентября летчики двух истребителей ВВС Израиля использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО. В результате российский самолет был сбит, пятнадцать российских военнослужащих, находившихся на его борту, — погибло.