Минобороны РФ обнародует данные о крушении Ил-20 в Сирии

Москва, , 18:56 — REGNUM Детальная информация о гибели самолета-разведчика Ил-20 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации, потерпевшего крушение 17 сентября у побережья Сирии, будет обнародована 23 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Минобороны РФ опубликует детальную информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общественности предоставят данные радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии, а также сообщат о действиях самолетов ВВС Израиля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки истребителей F-16 ВВС Израиля на сирийскую провинцию Латакия. В результате инцидента погибли 15 российских военных. Трагедия произошла 17 сентября 2018 г.

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