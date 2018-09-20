Близится энергетический разрыв Прибалтики и России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Подготовка отключения Прибалтики от БРЭЛЛ — в завершающей стадии;
- В Польше обсудили ситуацию в «оккупированных регионах» Грузии;
- Прибалтийские фермеры жалуются на недостаток финансирования из ЕС;
- Порошенко хочет ликвидировать Черноморский флот в Крыму;
- В России принят закон о наказании за неудаление ложной информации по суду.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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