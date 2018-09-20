Россия завершает подготовку отключения Прибалтики от БРЭЛЛ

Рига, , 11:09 — REGNUM Россия планирует в 2018 году завершить все необходимые мероприятия, связанные с выходом из ее энергосистемы стран Прибалтики

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила синхронизацию ЛЭП прибалтийских республик с континентальной Европой. В связи с чем российская сторона активно готовится к отключению Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия), так как принятое ранее решение напрямую касается Российскую Федерацию, а точнее ее единственного анклава — Калининградскую область.

Пресс-служба электросетевой компании «Янтрьэнерго» (входит в ПАО «Россети») сообщает, что калининградские энергетики завершают монтаж опор для технологического присоединения к новой Прегольской ТЭС.

Энергетики завершили строительно-монтажные работы для подключения Куршской косы к российской энергосистеме, ведутся пусконаладочные мероприятия. Протянуто более 1,5 километра воздушной линии, проложено 57 километров кабельной линии, реконструированы две подстанции 110 и 15 киловольт, также построены три трансформаторные подстанции.

Уже этой осенью Куршская коса перестанет зависеть от электроэнергии, которая обеспечивалась с территории Литвы с подстанции «Нида». Данная связь станет резервной.

Что касается Прегольской ТЭС, то на настоящий момент в Калиниграде энергетики завершают монтаж самых высоких в стране линий электропередачи на левом берегу реки Преголи. Аналогичную опору устанавливают на правом берегу реки, там идет монтаж третьего яруса. Данный инженерный проект — часть линии электропередачи, которая строится для технологического присоединения новой Прегольской ТЭС. Линия соединит строящуюся станцию с существующей подстанцией «Северная», сообщает Sputnik.

В середине ноября 2017 года глава «Россетей» Павел Ливинский доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в соответствии с планом Россия завершит все необходимые мероприятия, связанные с выходом из ее энергосистемы стран Балтии в 2018 году.

«Это необходимые мероприятия, чтобы обеспечить необходимый уровень надежности, закольцевать систему северо-запада и центра, чтобы вывести из работы связь между Россией и Эстонией, Белоруссией и Литвой, Калининградом и Литвой»,— сообщил глава компании «Россети».

В целях обеспечения энергобезопасности Калининградской области были также построены Маяковская и Талаховская ТЭС мощностью по 156 МВт. В ближайшей перспективе еще две станции будут открыты: одна газовая— Прегольская с мощностью 456 МВт и угольная Приморская ТЭС мощностью 198 МВт.