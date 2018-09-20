В Варшаве обсудили ситуацию в «оккупированных регионах» Грузии

Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Организованное МИД Грузии мероприятие под названием Human Rights of Conflict Affected Population in Georgia, участники которого обсудили ситуацию «на оккупированных территориях», прошло 19 сентября в Варшаве.

По информации грузинского внешнеполитического ведомства, мероприятие прошло в рамках ежегодной встречи ОБСЕ по оценке выполнения странами-участницами организации обязательств в сфере защиты прав человека.

Презентацию о ситуации в Абхазии и Южной Осетии подготовили и представили руководитель секретариата по правам человека администрации правительства Грузии Наталья Джалиашвили и сотрудник офиса Народного защитника Грузии Леван Месхорадзе. Они рассказали о положении пострадавшего от конфликтов населения Грузии и проблемах с допуском международных миссий мониторинга на «оккупированные территории».

Особый акцент авторы презентации сделали на тяжелом положении этнических грузин, проживающих в Абхазии и Южной Осетии, дискриминационном отношении к ним «оккупантских властей» Сухума и Цхинвала, а также напомнили о фактах гибели граждан Грузии Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Давида Башарули, в чем грузинская сторона обвиняет сотрудников абхазских и югоосетинских правоохранительных органов.

Докладчики подробно рассказали о новой мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» и конкретных предложениях, которые, по мнению официального Тбилиси, будут интересны жителям Абхазии и Южной Осетии.

Спонсорами организованной Грузией встречи выступили постоянные представители Великобритании, США, Канады, Швеции, Литвы, Латвии, Украины, Чехии, Румынии, Болгарии, Эстонии и Польши в ОБСЕ.

Ежегодная встреча стран ОБСЕ в Варшаве проходит с 10 по 21 сентября.